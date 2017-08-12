"Бавария" забила пять мячей "Хемницеру" в Кубке Германии

"Бавария" разгромила "Хемницер" со счетом 5:0 в матче Кубка Германии. В составе победителей дублем отметился Роберт Левандовски, по мячу забили Кингсли Коман, Франк Рибери и Матс Хуммельс.

В других встречах "Кайзерслаутерн" уверенно обыграл "Бохум II" со счетом 4:0, "Айнтрахт" разгромил "Эрндтебрюк" (3:0), а "Кельн" забил пять безответных мячей в ворота "Леера".

Кубок Германии

1/32 финала

"Хемницер" – "Бавария" – 0:5 (0:1)

Голы: Левандовски, 20 (0:1). Коман, 51 (0:2). Левандовски, 60 (0:3). Рибери, 79 (0:4). Хуммельс, 89 (0:5).

"Бавария": Ульрайх, Рафинья (Алаба, 64), Хуммельс, Зюле, Рибери, Руди, Мюллер, Коман, Толиссо, Киммих, Левандовски (Роббен, 64).

Предупреждение: Руди, 57.

Судья: Штайнхаус (Германия).

12 августа. Хемниц. Стадион Community4you-Arena.

"Леер" - "Кельн" - 0:5 (0:2)

Голы: Биттенкурт, 28 (0:1). Серенсен, 34 (0:2). Кордоба, 50 - с пенальти (0:3). Цоллер, 69 (0:4). Гирасси, 74 (0:5).

"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Леманн, Рауш, Риссе, Биттенкурт (Гирасси, 56), Йоич (Цоллер, 56), Кордоба (Руднев, 64).

Предупреждение: Йоич, 30.

Удаление: Хашеми ("Леер"), 49.

Судья: Роде (Германия).

12 августа. Бремерхафен. Стадион Nordseestadion.

"Эрндтебрюк" - "Айнтрахт" - 0:3 (0:1)

Голы: Чэндлер, 35 (0:1). Гачинович, 72 (0:2). Алле, 76 (0:3).

"Айнтрахт": Градецки, Русс, Абраам, Тавата, Чэндлер, Фернандеш, Хасебе, Гачинович, Камада (Виллемс, 73), Алле (Йович, 87), Хргота (Безушков, 53).

Удаление: Абраам (Айнтрахт Ф), 22.

Судья: Кемпкес (Германия).

12 августа. Зиген. Стадион Leimbachstadion.

"Айхеде" - "Кайзерслаутерн" - 0:4 (0:2)

Голы: Осаве, 17 (0:1). Барис Атик, 40 (0:2). Осаве, 69 (0:3). Мориц, 85 (0:4).

Судья: Вашицки (Германия).

12 августа. Любек. Стадион Lohmuhle.