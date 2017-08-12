"Бавария" забила пять мячей "Хемницеру" в Кубке Германии

"Бавария" разгромила "Хемницер" со счетом 5:0 в матче Кубка Германии. В составе победителей дублем отметился Роберт Левандовски, по мячу забили Кингсли Коман, Франк Рибери и Матс Хуммельс.
В других встречах "Кайзерслаутерн" уверенно обыграл "Бохум II" со счетом 4:0, "Айнтрахт" разгромил "Эрндтебрюк" (3:0), а "Кельн" забил пять безответных мячей в ворота "Леера".
Кубок Германии
1/32 финала
"Хемницер" – "Бавария" – 0:5 (0:1)
Голы: Левандовски, 20 (0:1). Коман, 51 (0:2). Левандовски, 60 (0:3). Рибери, 79 (0:4). Хуммельс, 89 (0:5).
"Бавария": Ульрайх, Рафинья (Алаба, 64), Хуммельс, Зюле, Рибери, Руди, Мюллер, Коман, Толиссо, Киммих, Левандовски (Роббен, 64).
Предупреждение: Руди, 57.
Судья: Штайнхаус (Германия).
12 августа. Хемниц. Стадион Community4you-Arena.
"Леер" - "Кельн" - 0:5 (0:2)
Голы: Биттенкурт, 28 (0:1). Серенсен, 34 (0:2). Кордоба, 50 - с пенальти (0:3). Цоллер, 69 (0:4). Гирасси, 74 (0:5).
"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Леманн, Рауш, Риссе, Биттенкурт (Гирасси, 56), Йоич (Цоллер, 56), Кордоба (Руднев, 64).
Предупреждение: Йоич, 30.
Удаление: Хашеми ("Леер"), 49.
Судья: Роде (Германия).
12 августа. Бремерхафен. Стадион Nordseestadion.
"Эрндтебрюк" - "Айнтрахт" - 0:3 (0:1)
Голы: Чэндлер, 35 (0:1). Гачинович, 72 (0:2). Алле, 76 (0:3).
"Айнтрахт": Градецки, Русс, Абраам, Тавата, Чэндлер, Фернандеш, Хасебе, Гачинович, Камада (Виллемс, 73), Алле (Йович, 87), Хргота (Безушков, 53).
Удаление: Абраам (Айнтрахт Ф), 22.
Судья: Кемпкес (Германия).
12 августа. Зиген. Стадион Leimbachstadion.
"Айхеде" - "Кайзерслаутерн" - 0:4 (0:2)
Голы: Осаве, 17 (0:1). Барис Атик, 40 (0:2). Осаве, 69 (0:3). Мориц, 85 (0:4).
Судья: Вашицки (Германия).
12 августа. Любек. Стадион Lohmuhle.
- Франк Рибери
- Бавария
- Кельн
- Айнтрахт Франкфурт-на-Майне
- Кайзерслаутерн
- Роберт Левандовски
- Матс Хуммельс
- Кингсли Коман