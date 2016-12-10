"Бавария" забила 5 мячей в ворота "Вольфсбурга"

"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в матче 14-го тура чемпионата Германии. Роберт Левандовски оформил дубль, а также по голу забили Томас Мюллер, Арьен Роббен и Дуглас Коста. Это третья победа мюнхенской команды кряду. Она позволила подопечным Карло Анчелотти выйти на первое место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что сегодня один из лидеров "Баварии" Томас Мюллер забил свой первый гол в сезоне в бундеслиге, прервав свою "сухую" серию, насчитывавшую 999 минут.

Чемпионат Германии

Бундеслига

14-й тур

"Бавария" - "Вольфсбург" - 5:0 (2:0)

Голы: Роббен, 18 (1:0). Левандовски, 22 (2:0). Левандовски, 58 (3:0). Мюллер, 76 (4:0). Дуглас Коста, 86 (5:0).

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Алаба, Бернат, Роббен, Рибери (Дуглас Коста, 77), Видаль (Хаби Алонсо, 71), Мюллер, Тиагу Алькантара (Рафинья, 81), Левандовски.

"Вольфсбург": Бенальо, Шефер (Хорн, 23), Брума, Кнохе, Родригес, Блащиковски (Виейринья, 83), Гилавоги, Калиджури, Герхардт, Гомес, Майораль (Мебиус, 61).

Предупреждение: Тиагу Алькантара, 25.

Судья: Штегеманн.

10 декабря. Мюнхен. Стадион "Алльянц-Арена".

"Гамбург" - "Аугсбург" - 1:0 (0:0)

Гол: Костич, 68.

"Гамбург": Матения, Джуру, Дикмайер, Сакаи, Острцолек, Дуглас Сантос, Холтби, Мюллер (Спахич, 89), Грегорич (Вуд, 67), Костич (Экдаль, 85), Юнг.

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Янкер, Хинтереггер, Стафилидис (Ку Джа Чхоль, 82), Макс (Качар, 70), Халил Алтынтоп (Усами, 70), Байер, Шмид, Чи Дон Вон, Кор.

Предупреждения: Хинтереггер, 23. Шмид, 46. Кор, 57. Джуру, 62. Стафилидис, 74.

Удаления: Холтби, 44. Кор, 66.

Судья: Зиберт.

10 декабря. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.