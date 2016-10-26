"Бавария" вышла в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв "Аугсбург"

"Бавария" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Германии одержала победу над "Аугсбургом" (3:1), обеспечив себе выход в следующую стадию турнира. Любопытно, что в начале второго тайма полузащитник гостей Ку Джа Чхоль не реализовал пенальти, а спустя 10 минут с одиннадцатиметровой отметки неточно пробил Томас Мюллер. Следующий соперник мюнхенцев определится позднее.

Кубок Германии

1/16 финала

"Бавария" - "Аугсбург" - 3:1 (2:0)

Голы: Лам, 2 (1:0). Грин, 41 (2:0). Чи Дон Вон, 68 (2:1). Алаба, 90+3 (3:1).

Нереализованные пенальти: Ку Джа Чхоль (Аугсбург), 48 (вратарь), Мюллер (Бавария), 57 (вратарь).

"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Боатенг, Бернат, Мюллер, Тиагу Алькантара, Коман, Грин (Алаба, 89), Киммих, Ренату Санчеш (Видаль, 84).

"Аугсбург": Хитц, Янкер, Хинтереггер, Стафилидис, Тайгль (Шмид, 61), Макс, Качар, Байер, Ку Джа Чхоль (Халил Алтынтоп, 77), Чи Дон Вон, Кор (Гюнтер-Шмидт, 86).

Предупреждения: Байер, 27. Кор, 52. Коман, 82.

Судья: Штегеманн.

26 октября. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.