"Бавария" вырвала победу во Фрайбурге в компенсированное время

"Бавария" взяла верх над "Фрайбургом" в матче 17-го, первого в новом году тура чемпионата Германии со счетом 2:1.
Оба гола в составе мюнхенцев забил нападающий Роберт Левандовски, при этом последний – на первой компенсированной минуте. Команда Карло Анчелотти, лидирующая в турнирной таблице, набрала 42 очка и опережает "Лейпциг", у которого есть игра в запасе, на 6 баллов.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
17-й тур
"Фрайбург" – "Бавария" – 1:2 (1:1)
Голы: Хаберер, 4 (1:0). Левандовски, 35 (1:1). Левандовски, 90+1 (1:2).
"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гульде, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Франц, Хефлер, Грифо, Хаберер (Онур Булут, 80), Филипп, Нидерлехнер (Петерсен, 70).
"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Хаби Алонсо, Роббен, Видаль (Киммих, 55), Мюллер, Дуглас Коста (Рибери, 71), Левандовски.
Предупреждения: Хаби Алонсо, 31. Дуглас Коста, 48. Хаберер, 74. Шволов, 84.
Судья: Грефе.
Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/