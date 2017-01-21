"Бавария" вырвала победу во Фрайбурге в компенсированное время

"Бавария" взяла верх над "Фрайбургом" в матче 17-го, первого в новом году тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

Оба гола в составе мюнхенцев забил нападающий Роберт Левандовски, при этом последний – на первой компенсированной минуте. Команда Карло Анчелотти, лидирующая в турнирной таблице, набрала 42 очка и опережает "Лейпциг", у которого есть игра в запасе, на 6 баллов.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

17-й тур

"Фрайбург" – "Бавария" – 1:2 (1:1)

Голы: Хаберер, 4 (1:0). Левандовски, 35 (1:1). Левандовски, 90+1 (1:2).

"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гульде, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Франц, Хефлер, Грифо, Хаберер (Онур Булут, 80), Филипп, Нидерлехнер (Петерсен, 70).

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Хаби Алонсо, Роббен, Видаль (Киммих, 55), Мюллер, Дуглас Коста (Рибери, 71), Левандовски.

Предупреждения: Хаби Алонсо, 31. Дуглас Коста, 48. Хаберер, 74. Шволов, 84.

Судья: Грефе.

Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.