"Бавария" вырвала победу у "Вольфсбурга" благодаря пенальти в добавленное время

"Бавария" победила "Вольфсбург" в матче 23-го тура чемпионата Германии. Победный мяч Роберт Левандовски провел с пенальти уже на первой добавленной минуте.

В турнирной таблице "Бавария" опережает ближайшего преследователя "Байер" на 21 очко.

Чемпионат Германии

Бундеслига

23-й тур

"Фрайбург" - "Вердер" - 1:0 (1:0)

Гол: Петерсен, 24 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Хаберер (Ф), 88 (мимо).

"Кельн" - "Ганновер" - 1:1 (1:1)

Голы: Осако, 29 (1:0). Фюллкруг, 37 (1:1).

"Гамбург" - "Байер" - 1:2 (0:1)

Голы: Бэйли, 40 (0:1). Хаферц, 50 (0:2). Хан, 70 (1:2).

"Вольфсбург" - "Бавария" - 1:2 (1:0)

Голы: Дидави, 8 (1:0). Вагнер, 64 (1:1). Левандовски, 90+1 - с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Роббен, 55 (штанга)

"Вольфсбург": Кастелс, Юнг (Виллиам, 78), Брума, Кнохе, Иттер, Гилавоги, Дидави, Юнус Малли (Димата, 90+2), Арнольд, Штеффен (Осимен, 84), Ориги.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хави Мартинес, Бернат, Зюле, Роббен, Рибери (Алаба, 66), Руди, Тиагу Алькантара (Мюллер, 62), Толиссо, Вагнер (Левандовски, 79).

Предупреждения: Юнг, 11. Тиагу Алькантара, 29. Рибери, 37. Штеффен, 54. Арнольд, 80. Иттер, 90. Мюллер, 90+3.

Судья: Штегеманн.