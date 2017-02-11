"Бавария" вырвала победу у "Ингольштадта", "Байер" разгромил "Айнтрахт"

"Бавария" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Германии обыграла "Ингольштадт" – 2:0. Голами отметились Артуро Видаль и Арьен Роббен. Оба гола были забиты в последние минуты встречи.

В параллельном поединке "Байер" разгромил "Айнтрахт" – 3:0.

Чемпионат Германии

Бундеслига

20-й тур

"Ингольштадт" - "Бавария" - 0:2 (0:0)

Голы: Видаль, 90 (0:1). Роббен, 90+1 (0:2).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Гросс (Лекс, 79), Коэн, Моралес, Леки (Юнг, 89), Лескано (Хинтерзеер, 74).

"Бавария": Нойер, Лам (Рафинья, 80), Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо (Дуглас Коста, 65), Видаль, Мюллер, Тиагу Алькантара, Киммих (Роббен, 74), Левандовски.

Предупреждения: Левандовски, 73. Брегери, 73. Гросс, 76.

Судья: Цвайер.

11 февраля. Ингольштадт. Стадион "Audi Sportpark".

"Байер" - "Айнтрахт" Ф - 3:0 (1:0)

Голы: Эрнандес, 5 (1:0). Эрнандес, 63 (2:0). Фолланд, 78 (3:0).

"Байер": Лено, Емер Топрак, Едвай, Венделл, Хенрикс, Бендер (Арангис, 62), Кампль, Беллараби, Брандт, Хаферц (Похьянпало, 90), Эрнандес (Фолланд, 70).

"Айнтрахт": Градецки, Очипка, Чэндлер, Хектор, Вальехо, Баркок, Хасебе, Маскарель, Гачинович (Ребич, 52), Майер (Тарашай, 66), Хргота (Сеферович, 76).

Предупреждения: Бендер, 21. Гачинович, 36. Емер Топрак, 37.

Судья: Кортус.

11 февраля. Леверкузен. BayArena.