"Бавария" в первом туре бундеслиги разгромила "Вердер"

"Бавария" в матче 1-го тура чемпионата Германии дома разгромила "Вердер" – 6:0. Хет-триком отметился нападающий Роберт Левандовски, еще по голу забили полузащитники Хаби Алонсо и Франк Рибери, а также защитник Филипп Лам. Напомним, что "Бавария" является соперником "Ростова" по групповой стадии Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии

Бундеслига

1-й тур

"Бавария" – "Вердер" – 6:0 (2:0)

Голы: Хаби Алонсо, 9 (1:0). Левандовски, 13 (2:0). Левандовски, 46 (3:0). Лам, 66 (4:0). Рибери, 73 (5:0). Левандовски, 77 – с пенальти (6:0).

"Бавария": Нойер, Лам (Рафинья, 74), Хуммельс, Хави Мартинес, Алаба (Бернат, 78), Тиагу Алькантара, Хаби Алонсо (Киммих, 64), Видаль, Мюллер, Левандовски, Рибери.

"Вердер": Видвальд, Гебреселассие, Сане, Диань, Кальдирола, Ятабаре, Фриц, Бауэр, Гриллич (Эггештайн, 74), Бартельс (Ти, 88), Юханнссон (Штернберг, 64).

Предупреждение: Штернберг, 87.

Судья: Дингерт.

26 августа. Мюнхен. Allianz-Arena.

Видео опасных моментов и трансляция матча