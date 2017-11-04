"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию" из Дортмунда

Матч 11-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд - "Бавария" завершился победой гостей - 1:3. На голы полузащитника Арьена Роббена, нападающего Роберта Левандовски и защитника Давида Алабы "шмели" отметили лишь точным ударом защитника Марка Бартры.
Мюнхенцы лидируют в бундеслиге, имея в активе 26 очков. Дортмундцы располагаются на третьем месте с 20 очками.
Чемпионат Германии
Бундеслига
11-й тур
"Боруссия" Д - "Бавария" - 1:3 (0:2)
Голы: Роббен, 16 (0:1). Левандовски, 37 (0:2). Алаба, 67 (0:3). Бартра, 88 (1:3).
"Боруссия": Бюрки, Бартра, Папастатопулос (Толян, 42), Емер Топрак, Шмельцер, Вайгль, Кагава (Гетце, 68), Кастро, Ярмоленко (Санчо, 80), Обамеянг, Пулишич.
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 74), Роббен, Тиагу Алькантара, Хави Мартинес (Руди, 81), Родригес (Видаль, 84), Коман, Левандовски.
Предупреждения: Шмельцер, 9. Емер Топрак, 59. Алаба, 65. Хави Мартинес, 75.
Судья: Штилер.
4 ноября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.
Трансляция матча "Боруссия" Д - "Бавария" //
Турнирная таблица чемпионата Германии
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/
BayDin
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