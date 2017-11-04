"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию" из Дортмунда

Матч 11-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд - "Бавария" завершился победой гостей - 1:3. На голы полузащитника Арьена Роббена, нападающего Роберта Левандовски и защитника Давида Алабы "шмели" отметили лишь точным ударом защитника Марка Бартры.

Мюнхенцы лидируют в бундеслиге, имея в активе 26 очков. Дортмундцы располагаются на третьем месте с 20 очками.

Чемпионат Германии

Бундеслига

11-й тур

"Боруссия" Д - "Бавария" - 1:3 (0:2)

Голы: Роббен, 16 (0:1). Левандовски, 37 (0:2). Алаба, 67 (0:3). Бартра, 88 (1:3).

"Боруссия": Бюрки, Бартра, Папастатопулос (Толян, 42), Емер Топрак, Шмельцер, Вайгль, Кагава (Гетце, 68), Кастро, Ярмоленко (Санчо, 80), Обамеянг, Пулишич.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 74), Роббен, Тиагу Алькантара, Хави Мартинес (Руди, 81), Родригес (Видаль, 84), Коман, Левандовски.

Предупреждения: Шмельцер, 9. Емер Топрак, 59. Алаба, 65. Хави Мартинес, 75.

Судья: Штилер.

4 ноября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.

Трансляция матча "Боруссия" Д - "Бавария" //

Турнирная таблица чемпионата Германии