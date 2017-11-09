"Бавария" уволила врача после неправильных диагнозов

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич уволил из клуба доктора Фолькера Брауна. Как сообщает Bild, специалист поставил неправильные диагнозы защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе.

Оба футболиста жаловались на проблемы с мышцами после матча чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (3:1). Салихамиджич обратился к бывшему врачу "Баварии" Вильгельму Мюллер-Вольфарту. Оказалось, что его диагноз отличался от того, что поставил Браун.

Официально было объявлено о том, что Браун покинул "Баварию" по собственному желанию.