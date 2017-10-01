"Бавария" упустила победу над "Гертой" в первом матче под руководством Саньоля

В матче тура чемпионата Германии "Бавария" сыграла вничью с "Гертой" – 2:2. Это был первый матч Вилли Саньоля в качестве исполняющего обязанности наставника "Баварии", где он сменил уволенного на неделе Карло Анчелотти.

Чемпионат Германии

Бундеслига

7-й тур

"Герта" – "Бавария" – 2:2 (0:1)

Голы: Хуммельс, 10 (0:1). Левандовски, 49 (0:2). Дуда, 51 (1:2). Калу, 56 (2:2).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк, Шельбред, Дарида (Лустенбергер, 80), Харагути (Эссвайн, 87), Дуда (Лазаро, 75), Калу, Леки.

"Бавария": Ульрайх, Хави Мартинес, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 79), Алаба, Роббен (Тиагу Алькантара, 59), Рибери (Коман, 62), Мюллер, Толиссо, Киммих, Левандовски.

Предупреждения: Толиссо, 52. Киммих, 72.

Судья: Осмерс (Германия).