"Бавария" уничтожила "Айнтрахт" в матче за Суперкубок, Левандовски сделал хет-трик

"Бавария" с крупным счетом обыграла "Айнтрахт" (5:0) в матче за Суперкубок Германии. В составе победителей хет-трик сделал Роберт Левандовски.

Также отличились Кингсли Коман и Тиагу Алькантара. Таким образом, мюнхенский клуб взял реванш за поражение в финале Кубка Германии (1:3). С "Айнтрахтом" тогда работал нынешний тренер "Баварии" Нико Ковач.

Суперкубок Германии

"Айнтрахт" - "Бавария" - 0:5 (0:2)

Голы: Левандовски, 21 (0:1). Левандовски, 26 (0:2). Левандовски, 54 (0:3). Коман, 63 (0:4). Тиагу Алькантара, 85 (0:5).

"Айнтрахт": Реннов, Сальседо, Абраам, Хасебе, Да Коста, Торро, де Гузман (Ребич, 64), Гачинович, Фабиан (Блум, 64), Виллемс, Алле (Йович, 76).

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Хави Мартинес, Тиагу Алькантара, Мюллер (Горецка, 64), Роббен (Коман, 58), Левандовски (Вагнер, 72), Рибери.

Предупреждения: Хуммельс, 45+1. Абраам, 70.

Судья: Фриц.

12 августа. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".