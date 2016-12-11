16:41 | ФУТБОЛ — Германия

"Бавария" угостит "Ингольштадт" колбасками и пивом за победу над "Лейпцигом"

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Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге пообещал отблагодарить футболистов "Ингольштадта" за победу над "Лейпцигом" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Германии. Благодаря осечке конкурента мюнхенцы смогли выйти на первое место в бундеслиге.

– Теперь они получат воз колбасок и пива прямо из Мюнхена, – цитирует Goal.com Румменигге. – Они могут поддерживать нас на расстоянии. Любой, кто имеет таких замечательных соседей, не может ни на что жаловаться.

Дополнительная информация

http://www.goal.com/en/news/725/bundesliga/2016/12/11/30380732/bayern-promise-ingolstadt-sausages-and-beer-after-leipzig?ICID=OP

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