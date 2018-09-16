00:07 | Футбол — Германия

"Бавария": У Толиссо разрыв крестообразной связки, Рафинья повредил лодыжку

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Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо получил разрыв передней крестообразной связки колена, сообщает официальный Твиттер клуба. В связи с этим он пропустит несколько месяцев.

Также растяжение лодыжки зафиксировано у защитника команды Рафиньи. Он пропустит несколько недель. Оба футболиста травмировались в матче чемпионата Германии против "Байера" (3:1).

24-летний Толиссо в текущем сезоне провел три матча за "Баварию" и забил один мяч. 33-летний Рафинья участвовал в двух матчах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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