"Бавария": У Толиссо разрыв крестообразной связки, Рафинья повредил лодыжку

Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо получил разрыв передней крестообразной связки колена, сообщает официальный Твиттер клуба. В связи с этим он пропустит несколько месяцев.
Также растяжение лодыжки зафиксировано у защитника команды Рафиньи. Он пропустит несколько недель. Оба футболиста травмировались в матче чемпионата Германии против "Байера" (3:1).
24-летний Толиссо в текущем сезоне провел три матча за "Баварию" и забил один мяч. 33-летний Рафинья участвовал в двух матчах.
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Unfortunately, we can confirm that @CorentinTolisso has suffered an ACL tear and is set for several months out 😢@R13_official also suffered ankle ligament damage and is out for a number of weeks 😕– FC Bayern English (@FCBayernEN) 15 сентября 2018 г.
Get well soon, guys! 🙏 #MiaSanMia pic.twitter.com/8J6z7QvTXB