"Бавария": У Толиссо разрыв крестообразной связки, Рафинья повредил лодыжку

Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо получил разрыв передней крестообразной связки колена, сообщает официальный Твиттер клуба. В связи с этим он пропустит несколько месяцев.

Также растяжение лодыжки зафиксировано у защитника команды Рафиньи. Он пропустит несколько недель. Оба футболиста травмировались в матче чемпионата Германии против "Байера" (3:1).

24-летний Толиссо в текущем сезоне провел три матча за "Баварию" и забил один мяч. 33-летний Рафинья участвовал в двух матчах.

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