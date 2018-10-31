"Бавария": У Алькантары разрыв связки, он пропустит несколько недель

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара получил травму голеностопа в матче Кубка Германии с "Редингхаузеном" (2:1). Хавбек вынужден был покинуть поле на 75-й минуте встречи в сопровождении врачей. Официальный сайт "Баварии" сообщил, что игрок пропустит несколько недель.

Сообщается, что хавбек получил разрыв наружной коллатеральной связки и суставной капсулы правого голеностопа. Такой диагноз был поставлен после обследования в среду, проведенного врачом клуба доктором Хансом-Вильхельмом Мюллером-Вольфартом.

27-летний испанец в текущем сезоне провел 14 матчей и забил два мяча при одной голевой передаче.

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