"Бавария" сыграла вничью с "Вольфсбургом"

"Бавария" в матче 6-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с "Вольфсбургом" - 2:2. В составе мюнхенского клуба отличились Роберт Левандовски (с пенальти) и Арьен Роббен. Гости ответили мячами Максимилиана Арнольда и Даниэля Дидави.
"Бавария" сохраняет второе место в турнирной таблице, однако по завершении тура может опуститься на пятое. "Вольфсбург" занимает 11-е место.
Чемпионат Германии
Бундеслига
6-й тур
"Бавария" - "Вольфсбург" - 2:2 (2:0)
Голы: Левандовски, 33 - с пенальти (1:0). Роббен, 42 (2:0). Арнольд, 56 (2:1). Дидави, 83 (2:2).
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Роббен (Родригес, 85), Рибери (Коман, 86), Видаль (Толиссо, 63), Руди, Мюллер, Киммих, Левандовски.
"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Тиссеран, Виллиам (Блащиковски, 46), Удуокхай, Иттер, Камачо (Дидави, 73), Гилавоги, Юнус Малли, Арнольд, Ориги (Базур, 85).
Предупреждения: Видаль, 13. Тиссеран, 18. Виллиам, 25.
Судья: Дингерт.
22 сентября. Мюнхен. Стадион "Альянц Арена".
Tom Sowyer
Если бывает одна игра как бы отдельно от тура и в ней участвует конкретный гранд, то в таких играх фаворит якобы случайно теряет очки. Это закономерность, друзья! И конечно же это театр. Театр букмекерских контор. Система работает.
00:22
mr.objectivity
Красно-белые опять сливают тренера?
23:34 22 сентября