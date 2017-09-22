"Бавария" сыграла вничью с "Вольфсбургом"

"Бавария" в матче 6-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с "Вольфсбургом" - 2:2. В составе мюнхенского клуба отличились Роберт Левандовски (с пенальти) и Арьен Роббен. Гости ответили мячами Максимилиана Арнольда и Даниэля Дидави.

"Бавария" сохраняет второе место в турнирной таблице, однако по завершении тура может опуститься на пятое. "Вольфсбург" занимает 11-е место.

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6-й тур

"Бавария" - "Вольфсбург" - 2:2 (2:0)

Голы: Левандовски, 33 - с пенальти (1:0). Роббен, 42 (2:0). Арнольд, 56 (2:1). Дидави, 83 (2:2).

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Роббен (Родригес, 85), Рибери (Коман, 86), Видаль (Толиссо, 63), Руди, Мюллер, Киммих, Левандовски.

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Тиссеран, Виллиам (Блащиковски, 46), Удуокхай, Иттер, Камачо (Дидави, 73), Гилавоги, Юнус Малли, Арнольд, Ориги (Базур, 85).

Предупреждения: Видаль, 13. Тиссеран, 18. Виллиам, 25.

Судья: Дингерт.

22 сентября. Мюнхен. Стадион "Альянц Арена".