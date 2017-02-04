"Бавария" сыграла вничью с "Шальке", "Кельн" и "Герта" одержали победы

"Бавария" не смогла обыграть "Шальке" (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Германии. Оба мяча были забиты в первые 15 минут встречи – сначала отличился форвард хозяев Роберт Левандовски, а через четыре минуты отметился защитник Налду. Таким образом, "Бавария" прервала свою 11-матчевую победную серию.

В другой встрече "Герта" вырвала победу над "Ингольштадтом" – 1:0. Единственный мяч еще на первой минуте игры забил форвард Гэнки Харагути. В другой встрече "Кельн" непростую победу над "Вольфсбургом" (1:0), ближе к концу матча голом отметился нападающий Антони Модест.

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19-й тур

"Бавария" – "Шальке-04" – 1:1 (1:1)

Голы: Левандовски, 9 (1:0). Налду, 13 (1:1).

"Бавария": Нойер, Рафинья (Лам, 77), Хуммельс, Хави Мартинес, Бернат (Алаба, 77), Роббен (Коман, 72), Видаль, Хаби Алонсо, Мюллер, Дуглас Коста, Левандовски.

"Шальке-04": Ферманн, Хеведес, Бадштубер (Настасич, 59), Налду, Шепф, Колашинац, Стамбули, Бенталеб, Горецка (Керер, 87), Калиджури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73).

Предупреждения: Бенталеб, 61. Хави Мартинес, 77.

Судья: Фриц.

4 февраля. Мюнхен. Стадион "Allianz-Arena".

"Кельн" – "Вольфсбург" – 1:0 (0:0)

Гол: Модест, 81 – с пенальти.

"Кельн": Кесслер, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор, Рауш, Клеменс (Цоллер, 63), Хегер, Биттенкурт (Озджан, 72), Модест, Осако (Маро, 86).

"Вольфсбург": Бенальо, Виейринья (Нтеп Мадиба, 86), Брума, Родригес, Луиз Густаву, Гилавоги, Юнус Малли, Арнольд, Зегуйн, Герхардт (Майораль, 86), Гомес.

Предупреждения: Осако, 34. Клеменс, 43. Брума, 58. Виейринья, 67. Ольковски, 76. Кесслер, 85. Гилавоги, 85.

Судья: Иттрих.

4 февраля. Кельн. Стадион "Rhein-Energie-Stadion".

"Герта" - "Ингольштадт" - 1:0 (1:0)

Гол: Харагути, 1.

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Брукс, Миттельштедт, Лустенбергер, Штокер (Шибер, 63), Дарида, Харагути, Ибишевич (Торунарига, 90+1), Калу (Эссвайн, 79).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Юнг (Лайперц, 76), Хадергьонай, Гросс, Моралес, Кристиансен (Киттель, 66), Рожер (Хинтерзеер, 66), Лескано.

Предупреждения: Гросс, 39. Ибишевич, 47. Моралес, 58. Дарида, 89.

Судья: Вилленборг.

4 февраля. Берлин. Стадион "Olympiastadion".