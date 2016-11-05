"Бавария" сыграла вничью с "Хоффенхаймом"

"Бавария" в домашнем матче матче 10-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с "Хоффенхаймом" – 1:1. Таким образом, в случае победы "Лейпцига" по итогам тура мюнхенцы могут утратить единоличное лидерство в турнирной таблице.

В другой встрече соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов "Байер" обыграл "Дармштадт" – 3:2.

Чемпионат Германии

Бундеслига

10-й тур

"Бавария" - "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)

Голы: Демирбай, 16 (0:1). Цубер, 34 - в свои ворота (1:1).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хуммельс, Боатенг (Алаба, 82), Бернат, Хаби Алонсо, Роббен (Коман, 78), Видаль (Мюллер, 69), Тиагу Алькантара, Дуглас Коста, Левандовски.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер (Бичакчич, 46), Руди, Фогт, Цубер, Демирбай, Амири (Рупп, 57), Вагнер, Крамарич (Варгас, 71).

Предупреждения: Руди, 56. Бичакчич, 90.

Судья: Шмидт.

5 ноября. Мюнхен. Allianz-Arena.