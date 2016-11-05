"Бавария" сыграла вничью с "Хоффенхаймом"

"Бавария" в домашнем матче матче 10-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с "Хоффенхаймом" – 1:1. Таким образом, в случае победы "Лейпцига" по итогам тура мюнхенцы могут утратить единоличное лидерство в турнирной таблице.
В другой встрече соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов "Байер" обыграл "Дармштадт" – 3:2.
Чемпионат Германии
Бундеслига
10-й тур
"Бавария" - "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)
Голы: Демирбай, 16 (0:1). Цубер, 34 - в свои ворота (1:1).
"Бавария": Нойер, Рафинья, Хуммельс, Боатенг (Алаба, 82), Бернат, Хаби Алонсо, Роббен (Коман, 78), Видаль (Мюллер, 69), Тиагу Алькантара, Дуглас Коста, Левандовски.
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер (Бичакчич, 46), Руди, Фогт, Цубер, Демирбай, Амири (Рупп, 57), Вагнер, Крамарич (Варгас, 71).
Предупреждения: Руди, 56. Бичакчич, 90.
Судья: Шмидт.
5 ноября. Мюнхен. Allianz-Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/
Ботаникум
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