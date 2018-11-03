"Бавария" сыграла вничью с "Фрайбургом", "Боруссия" обыграла "Вольфсбург"

"Бавария" и "Фрайбург" сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Германии (1:1). В составе мюнхенцев отличился хавбек Серж Гнабри, за гостей забил форвард Лукас Хелер.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

10-й тур

"Бавария" - "Фрайбург" - 1:1 (0:0)

Голы: Гнабри, 80 (1:0). Хелер, 89 (1:1).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Роббен (Рибери, 63), Хамес Родригес (Мюллер, 71), Гнабри (Горецка, 83), Ренату Санчеш, Левандовски.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Штенцель, Кох, Франц (Терраццино, 67), Хефлер, Хаберер, Кляйндинст (Вальдшмидт, 84), Хелер (Линхарт, 90).

Предупреждения: Рафинья, 79. Шволов, 79.

Судья: Цвайер.

03 ноября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

Дортмундская "Боруссия" с минимальным счетом победила "Вольфсбург" (1:0). Единственный гол забил хавбек Марко Ройс.

"Вольфсбург" - "Боруссия Д" - 0:1 (0:1)

Гол: Ройс, 27.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Герхардт (Юнус Малли, 81), Виллиам, Арнольд, Брекало (Йебоа Замора, 81), Реджбецай (Штеффен, 70), Гинчек, Вегхорст.

"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс, Дилэйни, Брун Ларсен (Емер Топрак, 90), Санчо (Пулишич, 78), Пако Алькасер (Филипп, 78).

Предупреждения: Дилэйни, 33. Загаду, 33.

Судья: Зиберт.

03 ноября. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

"Аугсбург" и "Нюрнберг" сыграли вничью (2:2).

"Аугсбург" - "Нюрнберг" - 2:2 (1:0)

Голы: Финнбогасон, 11 (1:0). Фукс, 54 (1:1). Шмид, 59 (2:1). Мюль, 88 (2:2).

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер, Каиуби, Ку Джа Чхоль (Гетце, 46), Шмид, Хедира, Финнбогасон, Рихтер (Хан, 71).

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс (Райн, 73), Керк (Паласиос Мартинес, 57), Петрак, Фукс (Кнелль, 84), Мисидьян, Зреляк.

Предупреждения: Ку Джа Чхоль, 15. Лайбольд, 34. Фукс, 46. Марграйттер, 75. Каиуби, 78. Хан, 90.

Судья: Иттрих.

03 ноября. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".

"Хоффенхайм" разгромил "Байер" (4:1).

"Байер" - "Хоффенхайм" - 1:4 (1:2)

Голы: Нелсон, 19 (0:1). Беллараби, 30 (1:1). Жоэлинтон, 34 (1:2). Грифо, 49 - с пенальти (1:3). Жоэлинтон, 73 (1:4).

"Байер": Градецки, С.Бендер (Баумгартлингер, 46), Вайзер, Та, Едвай, Венделл, Л.Бендер, Беллараби (Бэйли, 39), Брандт (Паулинью, 67), Хаферц, Фолланд.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт (Бичакчич, 59), Нордтвейт, Кадержабек, Шульц, Акпогума, Адамс Нуху, Грифо (Биттенкурт, 78), Гриллич, Жоэлинтон, Нелсон (Бельфодиль, 64).

Предупреждения: Акпогума, 14. Адамс Нуху, 76.

Судья: Штилер.

03 ноября. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

"Шальке" победил "Ганновер-96" (3:1).

"Шальке-04" - "Ганновер-96" - 3:1 (0:0)

Голы: Бенталеб, 57 - с пенальти (1:0). Вейдандт, 70 (1:1). Эмболо, 71 (2:1). Ут, 85 (3:1).

"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Калиджури, Стамбули, Бенталеб (Руди, 72), Шепф, Сердар (Бургшталлер, 58), Харит (Маккенни, 89), Ут, Эмболо.

"Ганновер-96": Чаунер, Фелипе (Виммер, 37. Вейдандт, 65), Корб, Альборнос, Элез, Антон, Фоссум (Муслия, 73), Харагути, Уоллас, Вуд, Бебу.

Предупреждения: Настасич, 35. Виммер, 45+2. Бебу, 67. Антон, 79. Руди, 82.

Судья: Шмидт.

03 ноября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

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