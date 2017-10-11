"Бавария" - самый популярный клуб бундеслиги, "Боруссия" - вторая

"Бавария" является самым популярным клубом чемпионата Германии, утверждает исследовательская компания YouGov. Согласно опросу, проведенному среди болельщиков от 14 лет и старше, за нее болеет 17,9 процента респондентов. Второе место заняла дортмундская "Боруссия" - 15,1 процента. Третье место - по 4,2 процента - разделили "Кельн" и "Лейпциг". "Гамбург" и менхенгладбахская "Боруссия" имеют по 3,7 процента поддержки.