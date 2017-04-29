"Бавария" разгромила "Вольфсбург" и досрочно стала чемпионом Германии

В матче 31-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Вольфсбург" – 6:0. Дубль оформил Роберт Левандовски, по голу забили Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер и Джошуа Киммих. Отметим, что "волки" завершали встречу в меньшинстве после удаления Луиза Густаву.

Эта победа досрочно гарантировала мюнхенцам победу в бундеслиги. "Бавария" стала чемпионом Германии в 27-й раз в своей истории. Последний раз в бундеслиге побеждала другая команда в сезоне-2010/11.

Чемпионат Германии

Бундеслига

31-й тур

"Вольфсбург" – "Бавария" – 0:6 (0:3)