"Бавария" разгромила "Вольфсбург" и досрочно стала чемпионом Германии

В матче 31-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Вольфсбург" – 6:0. Дубль оформил Роберт Левандовски, по голу забили Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер и Джошуа Киммих. Отметим, что "волки" завершали встречу в меньшинстве после удаления Луиза Густаву.
Эта победа досрочно гарантировала мюнхенцам победу в бундеслиги. "Бавария" стала чемпионом Германии в 27-й раз в своей истории. Последний раз в бундеслиге побеждала другая команда в сезоне-2010/11.
Чемпионат Германии
Бундеслига
31-й тур
"Вольфсбург" – "Бавария" – 0:6 (0:3)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/
resifi
Убогая команда!!!
21:27
БигБосс
Респект! Дубль Роби - тоже респект. Есть шанс опять лучшим снайпером стать. Теперь , кстати, номер 14 лучших снайперов БЛ, подвинул Аллофса.
21:23