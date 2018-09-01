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"Бавария" разгромила "Штутгарт" в матче чемпионата Германии


"Бавария" разгромила "Штутгарт" в матче 2-го тура чемпионата Германии (3:0). Голы забили полузащитники Леон Горецка и Томас Мюллер, а также нападающий Роберт Левандовски

Чемпионат Германии

Бундеслига 1 

2-й тур 

"Штутгарт" - "Бавария" - 0:3 (0:1)

Голы: Горецка, 37 (0:1). Левандовски, 62 (0:2). Мюллер, 76 (0:3). 

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Аого, Баумгартль, Павар, Маффео, Гентнер (Дидави, 64), Кастро (Аколо, 78), Аскасибар, Гомес, Донис (Томми, 57).

"Бавария": Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Роббен (Хамес Родригес, 77), Рибери (Гнабри, 77), Мюллер (Толиссо, 80), Тиагу Алькантара, Горецка, Левандовски.

Судья: Осмерс (Германия).

01 сентября. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

Штутгарт - Бавария

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