"Бавария" разгромила "Шальке" и вышла в полуфинал Кубка Германии

"Бавария" в четвертьфинале Кубка Германии обыграла на своем поле "Шальке" - 3:0. Дубль в этой встрече сделал Роберт Левандовски, еще один гол на счету Тиагу Алькантары. Ранее в полуфинал пробились гладбахская "Боруссия" и франкфуртский "Айнтрахт".
Кубок Германии
1/4 финала
"Бавария" - "Шальке-04" - 3:0 (3:0)
Голы: Левандовски, 3 (1:0). Тиагу Алькантара, 16 (2:0). Левандовски, 29 (3:0).
"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс (Бернат, 46), Алаба, Хаби Алонсо, Роббен, Рибери (Коман, 67), Видаль (Киммих, 76), Тиагу Алькантара, Левандовски.
"Шальке-04": Ферманн, Хеведес, Бадштубер, Настасич, Колашинац (Керер, 60), Стамбули, Майер (Калиджури, 46), Горецка, Бенталеб, Шепф, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 79).
Предупреждения: Рибери, 31. Бадштубер, 74.
Удаление: Бадштубер (Шальке-04), 77.
Судья: Зиберт.
01 марта. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/cup/2016-2017/playoff/