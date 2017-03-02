"Бавария" разгромила "Шальке" и вышла в полуфинал Кубка Германии

"Бавария" в четвертьфинале Кубка Германии обыграла на своем поле "Шальке" - 3:0. Дубль в этой встрече сделал Роберт Левандовски, еще один гол на счету Тиагу Алькантары. Ранее в полуфинал пробились гладбахская "Боруссия" и франкфуртский "Айнтрахт".

Кубок Германии

1/4 финала

"Бавария" - "Шальке-04" - 3:0 (3:0)

Голы: Левандовски, 3 (1:0). Тиагу Алькантара, 16 (2:0). Левандовски, 29 (3:0).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс (Бернат, 46), Алаба, Хаби Алонсо, Роббен, Рибери (Коман, 67), Видаль (Киммих, 76), Тиагу Алькантара, Левандовски.

"Шальке-04": Ферманн, Хеведес, Бадштубер, Настасич, Колашинац (Керер, 60), Стамбули, Майер (Калиджури, 46), Горецка, Бенталеб, Шепф, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 79).

Предупреждения: Рибери, 31. Бадштубер, 74.

Удаление: Бадштубер (Шальке-04), 77.

Судья: Зиберт.

01 марта. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.