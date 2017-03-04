"Бавария" разгромила "Кельн", "Хоффенхайм" - "Ингольштадт"

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Бавария" крупно обыграла "Кельн". Мюнхенцы вернули семиочковый отрыв от "РБ Лейпциг".

В другом поединке "Хоффенхайм" разгромил "Ингольштадт" (5:2) и вышел на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига

23-й тур

"Кельн" - "Бавария" - 0:3 (0:1)

Голы: Хави Мартинес, 25 (0:1). Бернат, 48 (0:2). Рибери, 90 (0:3).

"Кельн": Кесслер, Суботич, Серенсен (Маро, 56), Хайнц, Ольковски, Рауш, Клеменс (Руднев, 63), Хегер (Йоич, 73), Модест, Осако, Цоллер.

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Алаба, Бернат, Видаль (Киммих, 73), Мюллер, Тиагу Алькантара, Дуглас Коста (Рибери, 52), Коман (Рафинья, 82), Левандовски.

Предупреждения: Видаль, 34. Бернат, 79.

Судья: Дрес.

"Хоффенхайм" - "Ингольштадт" - 5:2 (1:1)

Голы: Руди, 17 (1:0). Коэн, 38 (1:1). Зюле, 60 - в свои ворота (1:2). Солои, 62 (2:2). Крамарич, 77 (3:2). Солои, 79 (4:2). Хюбнер, 88 (5:2).