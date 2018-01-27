"Бавария" разгромила "Хоффенхайм", уступая 0:2 к 13-й минуте

"Бавария" дома одержала волевую победу над "Хоффенхаймом" (5:2) в матче 20-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы к 13-й минуте встречи уступали со счетом 0:2 - отличились Марк Ут и Серж Гнабри. После этого хозяева поля четыре раза поразили ворота соперника - голами отметились Роберт Левандовски, Жером Боатенг, Кингсли Коман, Артуро Видаль и Сандро Вагнер.

Для "Баварии" эта победа стала 7-й подряд. "Хоффенхайм", в свою очередь, продлил свою безвыигрышную серию до четырех игр (1 ничья, 3 поражения).

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20-й тур

"Бавария" - "Хоффенхайм" - 5:2 (2:2)

Голы: Ут, 3 (0:1). Гнабри, 12 (0:2). Левандовски, 21 (1:2). Боатенг, 25 (2:2). Коман, 63 (3:2). Видаль, 66 (4:2). Вагнер, 90 (5:2).

Нереализованный пенальти: Гнабри (Хоффенхайм), 3 (вратарь)

"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Алаба, Зюле, Роббен (Рафинья, 77), Видаль, Руди, Коман, Толиссо (Мюллер, 64), Киммих (Вагнер, 85), Левандовски.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич (Акпогума, 46), Хюбнер (Крамарич, 69), Фогт, Рупп (Амири, 59), Гнабри, Цубер, Гайгер, Гриллич, Ут.

Предупреждения: Бичакчич, 22. Хюбнер, 34.

Судья: Грефе.

27 января. Мюнхен. Стадион "Allianz-Arena".