"Бавария" разгромила "Гамбург" и может выиграть чемпионат на следующей неделе

"Бавария" в матче 26-го тура чемпионата Германии обыграла "Гамбург" - 6:0. Хет-трик в этой встрече сделал Роберт Левандовски, дубль на счету Франка Рибери, еще один гол забил Арьен Роббен.

Мюнхенцы опережают "Шальке" на 20 очков. "Бавария" может оформить победу в бундеслиге уже в следующем туре, если выиграет у "Лейпцига", а конкуренты потеряют очки.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

26-й тур

"Бавария" - "Гамбург" - 6:0 (3:0)

Голы: Рибери, 8 (1:0). Левандовски, 12 (2:0). Левандовски, 19 (3:0). Роббен, 55 (4:0). Рибери, 81 (5:0). Левандовски, 90 - с пенальти (6:0).

Нереализованный пенальти: Левандовски (Бавария), 86 (мимо)

"Бавария": Ульрайх, Хави Мартинес, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Роббен (Тиагу Алькантара, 63), Рибери, Видаль (Толиссо, 46. Руди, 65), Мюллер, Киммих, Левандовски.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дикмайер (Яничич, 24), Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен, Хант (Ятта, 87), Костич, Юнг, Уоллас (Вагноманн, 70), Шипплок.

Предупреждения: Видаль, 4. ван Дронгелен, 28. Дуглас Сантос, 75.

Судья: Дингерт.

10 марта. Мюнхен. Стадион "Allianz-Arena".

"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" - 3:0 (1:0)

Голы: Шульц, 18 (1:0). Гнабри, 77 (2:0). Гилавоги, 80 - в свои ворота (3:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Шульц, Акпогума, Хюбнер, Фогт, Рупп, Гнабри, Гайгер (Полански, 43), Гриллич (Амири, 78), Крамарич (Ут, 66).

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Брума, Кнохе, Гилавоги, Дидави, Юнус Малли (Штеффен, 82), Базур, Реджбецай, Мехмеди, Ориги (Брекало, 42. Димата, 54).

Предупреждения: Полански, 68. Брума, 90.

Судья: Грефе.

10 марта. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".

"Герта" - "Фрайбург" - 0:0

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк, Лустенбергер, Лазаро, Майер (Дарида, 66), Ибишевич (Дуда, 59), Калу (Зельке, 59).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Чаглар Сеюнджю, Кох, Абраши (Хефлер, 29), Хаберер, Петерсен, Кляйндинст (Кемпф, 90), Хелер (Кат, 68).

Предупреждение: Майер, 60.

Судья: Яблонски.

10 марта. Берлин. Стадион "Olympiastadion".

"Ганновер-96" - "Аугсбург" - 1:3 (1:2)

Голы: Грегорич, 26 (0:1). Сане, 37 (1:1). Качар, 45+2 (1:2). Грегорич, 83 (1:3).

"Ганновер-96": Чаунер, Фелипе (Кенан Караман, 85), Сане, Альборнос, Зорг (Швеглер, 46), Антон, Клаус, Фоссум, Харник (Жонатас, 64), Фюллкруг, Бебу.

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Макс, Качар, Байер (Кордова, 90), Каиуби, Ку Джа Чхоль, Шмид (Янкер, 73), Грегорич, Хедира, Рихтер (Хеллер, 71).

Предупреждения: Бебу, 43. Фюллкруг, 52. Шмид, 63. Хинтереггер, 80.

Судья: Данкерт.

10 марта. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".