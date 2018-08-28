"Бавария" разгромила "Чикаго Файр", Швайнштайгер забил в прощальном матче

"Бавария" разгромила "Чикаго Файр" в прощальном матче Бастиана Швайнштайгера со счетом 4:0. Воспитанник мюнхенского футбола первый тайм провел в форме клуба MLS, в котором и завершил профессиональную карьеру этим летом. Во второй половине он вышел на поле в форме родной "Баварии" с капитанской повязкой. На 83-й минуте он поразил ворота "Чикаго", установив окончательный счет встречи.

Швайнштайгер выступал в "Баварии" с 2000 по 2015 год, выиграл 8 чемпионатов Германии, 7 Кубков Германии, два Кубка лиги, два Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера

"Бавария" (Германия) - "Чикаго Файр" (MLS) - 4:0 (2:0)

Голы: Гнабри, 7 (1:0). Вагнер, 38 (2:0). Роббен, 63 (3:0). Швайнштайгер, 83 (4:0).

"Бавария": Ульрайх (Нойер, 60), Киммих (Рафинья, 46), Хуммельс (Швайнштайгер, 46), Маи, Бернат (Мюллер, 61. Шабани, 81), Толиссо (Рибери, 60), Горецка (Чон У Ен, 37. Тиагу Алькантара, 62), Хамес Родригес (Боатенг, 46), Ренату Санчеш (Роббен, 60), Гнабри (Алаба, 61), Вагнер (Левандовски, 61).

"Чикаго Файр": Кливленд (Р. Санчес, 46), Хаслер, Каппелхоф, Дин, Винсент - Маккарти (Лиллард, 88), Швайнштайгер (Бронико, 46), Михайлович (Коннер, 79) - Де Леув, Николич, Катай (Кольер, 79).