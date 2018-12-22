"Бавария" разгромила "Айнтрахт" и поднялась на второе место

"Бавария" с разгромным счетом победила "Айнтрахт" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:0). Дублем отметился полузащитник Франк Рибери.

"Бавария" набрала 36 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Айнтрахт" с 27 баллами располагается на 5-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

17-й тур

"Айнтрахт Ф" - "Бавария" - 0:3 (0:1)

Голы: Рибери, 35 (0:1). Рибери, 79 (0:2). Рафинья, 89 (0:3).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Да Коста, Виллемс, Фалетт, Сальседо, Н`Дика, Фернандеш (Н.Мюллер, 70), Костич, Гачинович (де Гузман, 43), Алле, Йович.

"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Рибери (Коман, 90), Хави Мартинес, Т.Мюллер (Шабани, 90), Тиагу Алькантара, Левандовски (Вагнер, 90+1).

Предупреждения: Фернандеш, 37. де Гузман, 66. Алаба, 76.

Судья: Грефе.

22 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

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