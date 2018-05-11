"Бавария" продлила контракты с Роббеном и Рафиньей

"Бавария" объявила о продлении контрактов с 34-летним полузащитником Арьеном Роббеном и 32-летним защитником Рафиньей, сообщается на официальном сайте клуба. Новые соглашения с каждым из игроков заключены до конца сезона-2018/19.



Напомним, голландец Роббен выступает за мюнхенцев с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.



Бразилец Рафинья играет за "Баварию" с 2011 года. В этом сезоне он принял участие в 38 встречах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.