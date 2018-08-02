"Бавария" представила Горецку

"Бавария" провела презентацию полузащитника Леона Горецки. Этим летом 23-летний немец перешел в мюнхенский клуб из "Шальке" на правах свободного агента.

- Я очень надеюсь добиться успеха вместе с этой командой, - цитирует Горецку официальный сайт "Баварии". - Хочу играть на разных позициях, потому что универсальность - моя сильная сторона.

Хавбек подписал с мюнхенцами 4-летний контракт.