"Бавария" представила Горецку

"Бавария" провела презентацию полузащитника Леона Горецки. Этим летом 23-летний немец перешел в мюнхенский клуб из "Шальке" на правах свободного агента.
- Я очень надеюсь добиться успеха вместе с этой командой, - цитирует Горецку официальный сайт "Баварии". - Хочу играть на разных позициях, потому что универсальность - моя сильная сторона.
Хавбек подписал с мюнхенцами 4-летний контракт.
„Ich bin sehr hungrig, mit dieser Mannschaft etwas zu erreichen." 🔥– FC Bayern München (@FCBayern) 2 августа 2018 г.
Alles zur Präsentation von Leon #Goretzka: ➡️ https://t.co/a6nZG5kKui#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/cFlyKnrt1r