"Бавария" поздравила Тимощука с завершением карьеры

"Бавария" поздравила Анатолия Тимощука с завершением карьеры игрока. В пятницу украинец получил тренерский диплом и сделал объявление о том, что повесил бутсы на гвоздь.

"Победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" Анатолий Тимощук повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо", - говорится в сообщении клуба в "Инстаграме".

В составе мюнхенского клуба Тимощук провел четыре сезона, сыграл в 132 матчах и забил шесть мячей. Вместе с командой завоевал семь трофеев - два чемпионства, два Кубка Германии, два Суперкубка Германии и кубок Лиги чемпионов.