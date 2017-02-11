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"Бавария" поздравила Тимощука с завершением карьеры

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"Бавария" поздравила Анатолия Тимощука с завершением карьеры игрока. В пятницу украинец получил тренерский диплом и сделал объявление о том, что повесил бутсы на гвоздь.

"Победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" Анатолий Тимощук повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо", - говорится в сообщении клуба в "Инстаграме".

В составе мюнхенского клуба Тимощук провел четыре сезона, сыграл в 132 матчах и забил шесть мячей. Вместе с командой завоевал семь трофеев - два чемпионства, два Кубка Германии, два Суперкубка Германии и кубок Лиги чемпионов.

 

An #FCBayern @uefachampionsleague winner hangs up his boots today. All the best, Tymo! 👏👏👏 #MiaSanMia

Фото опубликовано FC Bayern Official (@fcbayern) Фев 10 2017 в 11:59 PST

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