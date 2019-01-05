"Бавария" поздравила Хенесса с днем рождения

5 январа день рождения отмечает бывший немецкий футболист и президент "Баварии" Ули Хенесс. Ему исполнилось 67 лет.

Хенесс - чемпион мира и Европы в составе сборной Германии. Всего в составе немецкой сборной он провел 35 игр и забил 5 голов. За свою карьеру Хенесс выступал за "Баварию" и "Нюрнберг". Игрок завершил карьеру в 27 лет из-за хронических болей в колене.

Всего в составе мюнхенского клуба он провел 336 игр и забил 111 голов. Хенесс становится трехкратным чемпионом страны, обладателем Кубка Германии, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов и обладателем Межконтинентального кубка. В составе "Нюрнберг" - 11 матчей.

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