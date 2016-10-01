"Бавария" потеряла первые очки в бундеслиге, сыграв вничью с "Кельном"

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле сыграла вничью с "Кельном" – 1:1. На гол Джошуа Киммиха гости ответили мячом Антони Модеста. Мюнхенцы впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в бундеслиги. Несмотря на осечку, они продолжают лидировать в турнирной таблице. "Кельн" занимает четвертую строчку.

В другом поединке "Вердер" на выезде сыграл вничью с "Дармштадтом" (2:2). У хозяев дубль оформил Антонио Чолак, у бременцев отличились Лерой Сане и Серж Гнабри. "Хоффенхайм" нанес поражение "Ингольштадту" – 2:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига

6-й тур

"Бавария" – "Кельн" – 1:1 (1:0)

Голы: Киммих, 40 (1:0). Модест, 63 (1:1).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Бернат, Хаби Алонсо, Роббен (Мюллер, 46), Коман (Алаба, 71), Киммих, Ренату Санчеш (Видаль, 70), Левандовски.

"Кельн": Хорн, Маврай, Серенсен, Хайнц, Хектор, Леманн, Рауш (Озджан, 62), Риссе, Хегер (Цоллер, 62), Модест, Осако (Руднев, 88).

Предупреждения: Серенсен, 65. Хави Мартинес, 68. Цоллер, 68.

Судья: Зиберт.

1 октября. Мюнхен. Стадион "Альянц-Арена".

"Дармштадт" – "Вердер" – 2:2 (1:0)

Голы: Чолак, 19 - с пенальти (1:0). Сане, 51 (1:1). Гнабри, 67 (1:2). Чолак, 73 (2:2).

"Ингольштадт" – "Хоффенхайм" – 1:2 (0:2)

Голы: Вагнер, 11 (0:1). Демирбай, 35 (0:2). Хинтерзеер, 90+5 - с пенальти (1:2).