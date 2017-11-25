"Бавария" потерпела первое поражение после возвращения Хайнкеса

"Бавария" проиграла менхенгладбахской "Боруссии" в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 1:2. Это первое поражение мюнхенцев после возвращения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера команды.
У хозяев забили Торган Азар и Маттиас Гинтер. Артуро Видаль на 74-й минуте отыграл один мяч.
"Бавария" занимает первое место в таблице, "Боруссия" идет 4-й.
Чемпионат Германии
Бундеслига
13-й тур
"Боруссия" М – "Бавария" – 2:1 (2:0)
Голы: Азар, 39 – с пенальти (1:0). Гинтер, 44 (2:0). Видаль, 74 (2:1).
"Боруссия": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Херрманн, Крамер (Янчке, 11. Джонсон, 46), Закария, Раффаэл (Дрмич, 90+1), Штиндль, Азар.
"Бавария": Ульрайх, Хави Мартинес, Хуммельс, Бернат (Коман, 45), Зюле, Видаль, Руди (Вридт, 68), Родригес (Фридль, 46), Толиссо, Киммих, Левандовски.
Предупреждения: Толиссо, 31. Эльведи, 66.
Судья: Грефе.
25 ноября. Менхенгладбах. Стадион Stadion im Borussia-Park.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/