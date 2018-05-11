"Бавария" подпишет Силлессена?

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен в летнее трансферное окно может перейти в "Баварию", утверждает AS. Также к игроку проявляет интерес ряд клубов чемпионата Испании, имена которых не называются.



Ранее 29-летний голландец заявил, что хочет играть больше, чем 10 матчей за сезон.



В нынешнем сезоне Силлессен провел 11 матчей за "Барселону" во всех турнирах (девять в Кубке Испании, по одному - в Лиге чемпионов и чемпионате Испании). Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.