"Бавария" подписала 16-летнего шведского полузащитника

"Бавария" объявила о приобретении у "Хельсингборга"​ прав на полузащитника Алекса Тимосси Андерссона. 16-летний швед присоединится к мюнхенцам 1-го июля 2019-го года. До этого он будет продолжать играть за "Хельсингборг".

- Андерссон - очень талантливый игрок. Мы убеждены, что у него получится в "Баварии", – отметил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич. – До того, как он присоединится к нам, он будет продолжать набираться опыта в своем родном "Хельсингборге" и развиваться в привычной для него обстановке.