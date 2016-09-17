"Бавария" победила Ингольштадт", "Байер" проиграл "Айнтрахту"

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Германии. "Бавария" победила "Ингольштадт" со счетом 3:1. Дортмундская "Боруссия" забила шесть безответных мячей "Дармштадту". "Хоффенхайм" и "Вольфсбург" сыграли вничью (0:0), а "Айнтрахт" победил "Байер" (2:1).

Напомним, что "Бавария" является соперником "Ростова" по групповому турниру Лиги чемпионов, а "Байер" играет в одной группе с ЦСКА.

Чемпионат Германии

Бундеслига

3-й тур

"Бавария" – "Ингольштадт" – 3:1 (1:1)

Голы: Лескано, 8 (0:1). Левандовски, 12 (1:1). Хаби Алонсо, 50 (2:1). Рафинья, 84 (3:1).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Бернат, Хаби Алонсо, Рибери, Видаль, Коман (Дуглас Коста, 46. Боатенг, 83), Киммих, Ренату Санчеш (Тиагу Алькантара, 61), Левандовски.

"Ингольштадт": Нюланн, Матип, Левельс, Зуттнер, Тиссран, Гросс, Моралес (Хинтерзеер, 63), Рожер, Хартманн (Лекс, 71), Леки (Коэн, 81), Лескано.

Предупреждения: Тиссран, 59. Лекс, 72. Тиагу Алькантара, 81.

"Айнтрахт" Ф – "Байер" – 2:1 (0:0)

Голы: Майер, 53 (1:0). Эрнандес, 60 (1:1). Фабиан, 79 (2:1).

Нереализованный пенальти: Эрнандес (Байер), 89 (вратарь)

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо, Хусти, Хасебе, Фабиан, Гачинович (Ребич, 62), Майер (Хргота, 78), Сеферович (Маскарель, 68).

"Байер": Лено, Емер Топрак, Та, Едвай (Венделл, 85), Хенрикс, Баумгартлингер (Хакан Чалханоглу, 58), Арангис, Кампль, Брандт, Эрнандес, Мехмеди (Фолланд, 57).

Предупреждения: Майер, 68. Фабиан, 73. Чэндлер, 87.

"Боруссия" Д – "Дармштадт" – 6:0 (1:0)

Голы: Кастро, 7 (1:0). Рамос, 48 (2:0). Пулишич, 54 (3:0). Кастро, 78 (4:0). Роде, 84 (5:0). Эмре Мор, 88 (6:0).

Предупреждение: Нимайер, 44.

Удаление: Нимайер (Дармштадт), 57.

"Хоффенхайм" – "Вольфсбург" – 0:0

"Гамбург" – "РБ Лейпциг" – 0:4 (0:0)

Голы: Форсберг, 66 – с пенальти (0:1). Вернер, 72 (0:2). Вернер, 77 (0:3). Зельке, 90+2 (0:4).