"Бавария" победила "Хоффенхайм" в стартовом матче чемпионата Германии

"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" в 1-м туре чемпионата Германии - 3:1. По мячу в составе мюнхенской команды забили Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Арьен Роббен. Еще один мяч Мюллера арбитр отменил после просмотра видеоповтора - форвард сыграл рукой в этом эпизоде.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

1-й тур

"Бавария" - "Хоффенхайм" - 3:1 (1:0)

Голы: Мюллер, 23 (1:0). Солои, 57 (1:1). Левандовски, 82 - с пенальти (2:1). Роббен, 90 (3:1).

"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба, Коман (Роббен, 45+4), Хави Мартинес (Горецка, 67), Мюллер, Тиагу Алькантара, Рибери (Хамес Родригес, 83), Левандовски.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Адамс Нуху (Акпогума, 67), Фогт (Нордтвейт, 74), Шульц, Грифо (Цубер, 46), Гриллич, Биттенкурт, Жоэлинтон, Солои.

Предупреждения: Адамс Нуху, 21. Биттенкурт, 29. Кадержабек, 43. Шульц, 45+2. Мюллер, 45+5.

Судья: Данкерт.

24 августа. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".