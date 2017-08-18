"Бавария" победила "Байер" в первом матче бундеслиги-2017/18

"Бавария" в матче 1-го тура чемпионата Германии обыграла "Байер" со счетом 3:1. Голы в составе мюнхенского клуба забили Корантен Толиссо, Никлас Зюле и Роберт Левандовски. Последний забил с пенальти, который был назначен после совещания с помощником, работающим с видеоповторами.

В составе гостей единственный мяч забил Адмир Мехмеди.

Добавим, что начало второго тайма было отложено на 10 минут из-за сильного ливня.

Напомним, что перед стартом сезона футбольная лига Германии создала в Кельне специальный центр для видеоарбитров (ВАР), где в зале площадью примерно 100 квадратных метров размещаются видеоассистенты, работающие на матчах.

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1-й тур

"Бавария" - "Байер" - 3:1 (2:0)

Голы: Зюле, 9 (1:0). Толиссо, 18 (2:0). Левандовски, 52 - с пенальти (3:0). Мехмеди, 65 (3:1).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Видаль, Толиссо, Руди, Мюллер (Роббен, 61), Левандовски, Рибери (Коман, 77).

"Байер": Лено, Венделл, Та, Хенрикс, Бендер (Драгович, 46), Кор, Арангис (Кампль, 61), Беллараби, Мехмеди, Фолланд, Бэйли (Брандт, 46).

Предупреждения: Кор, 8. Арангис, 52. Видаль, 63.

Судья: Штилер.

18 августа. Мюнхен. Стадион "Альянц арена".

Трансляция матча "Бавария" - "Байер"