"Бавария" переиграла "Байер"

"Бавария" обыграла "Байер" в матче 3-го тура чемпионата Германии - 3:1. Голами за мюнхенский клуб отметились Хамес Родригес, Корентен Толиссо и Арьен Роббен. За команду из Леверкузена с пенальти забил Насименту Венделл.

"Бавария" продолжает лидирировать в турнирной таблице, "Байер", потерпевший поражение в первых трех турах, очков пока не набрал, и находится на последнем месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

3-й тур

"Бавария" - "Байер" - 3:1 (2:1)

Голы: Венделл, 5 - с пенальти (0:1). Толиссо, 10 (1:1). Роббен, 19 (2:1). Хамес Родригес, 89 (3:1).

Нереализованный пенальти: Фолланд, 4 (вратарь)

"Бавария": Нойер, Рафинья (Алаба, 82), Боатенг, Зюле, Киммих, Роббен, Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри (Хави Мартинес, 59), Толиссо (Хамес Родригес, 42), Левандовски.

"Байер": Градецки, Драгович, С.Бендер, Та, Едвай, Венделл, Л.Бендер (Брандт, 27), Кор, Хаферц, Фолланд (Беллараби, 73), Бэйли (Паулинью, 83).

Предупреждение: Венделл, 55. Удаление: Беллараби, 80.

Судья: Вельц (Германия).

15 сентября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

Все о чемпионате Германии - здесь