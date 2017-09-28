"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти покинул занимаемый пост, информирует клубная пресс-служба. Соответствующее решение было принято после разгромного поражения мюнхенцев в матче группового турнира Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:3).

Отмечается, что вместе с итальянским специалистом команду покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вилли Саньоль. Француз будет руководить "Баварией" в игре 7-го тура чемпионата Германии против "Герты". После этой встречи будет озвучено имя нового главного тренера немецкой команды.

Напомним, что 58-летний тренер работал с мюнхенцами с 2016 года. Под его руководством "Бавария" выиграла чемпионат и дважды Суперкубок страны.