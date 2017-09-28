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16:52 | Футбол — Германия

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

Карло АНЧЕЛОТТИ. Фото REUTERS
Карло АНЧЕЛОТТИ. Фото REUTERS
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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти покинул занимаемый пост, информирует клубная пресс-служба. Соответствующее решение было принято после разгромного поражения мюнхенцев в матче группового турнира Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:3).

Отмечается, что вместе с итальянским специалистом команду покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вилли Саньоль. Француз будет руководить "Баварией" в игре 7-го тура чемпионата Германии против "Герты". После этой встречи будет озвучено имя нового главного тренера немецкой команды.

Напомним, что 58-летний тренер работал с мюнхенцами с 2016 года. Под его руководством "Бавария" выиграла чемпионат и дважды Суперкубок страны.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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EVIL915

Вот и для Слуцкого местечко освободилось!))))

17:28

Урфин Джюс

Надо старину Юппа Хайнкеса уговаривать. Ибо самая лучшая Бавария была у него..

17:24

Al Rains

Его Милан сильно хотел...после вчерашнего матча подумалось, что и он не прочь...

17:21

atl4nt

в народную самое-то .Папа Карло с деревом сможет работать

17:16

baltiec39

Ахмат думаю потянет...

17:14

П_о_в_а_р

Халл, лови момент!!!

17:10

baltiec39

Millwall82,в Зенит вторым тренером)

17:05

Millwall82

Flamenco, кому он там нужен? У Барсы новый тренер, у Реала Зидан. Остальные его зарплату не осилят.

16:58

wedes

Надо в Милан возвращаться.

16:58

Millwall82

Эй Галицкий, не надоели физруки тебе? Бери за 5 вагонов просрочки и абонемент в "Магнит" пожизненный.

16:57

Flamenco

Карло смотрит в сторону Испании

16:56