"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти покинул занимаемый пост, информирует клубная пресс-служба. Соответствующее решение было принято после разгромного поражения мюнхенцев в матче группового турнира Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:3).
Отмечается, что вместе с итальянским специалистом команду покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вилли Саньоль. Француз будет руководить "Баварией" в игре 7-го тура чемпионата Германии против "Герты". После этой встречи будет озвучено имя нового главного тренера немецкой команды.
Напомним, что 58-летний тренер работал с мюнхенцами с 2016 года. Под его руководством "Бавария" выиграла чемпионат и дважды Суперкубок страны.
EVIL915
Вот и для Слуцкого местечко освободилось!))))
17:28
Урфин Джюс
Надо старину Юппа Хайнкеса уговаривать. Ибо самая лучшая Бавария была у него..
17:24
Al Rains
Его Милан сильно хотел...после вчерашнего матча подумалось, что и он не прочь...
17:21
atl4nt
в народную самое-то .Папа Карло с деревом сможет работать
17:16
baltiec39
Ахмат думаю потянет...
17:14
П_о_в_а_р
Халл, лови момент!!!
17:10
baltiec39
Millwall82,в Зенит вторым тренером)
17:05
Millwall82
Flamenco, кому он там нужен? У Барсы новый тренер, у Реала Зидан. Остальные его зарплату не осилят.
16:58
wedes
Надо в Милан возвращаться.
16:58
Millwall82
Эй Галицкий, не надоели физруки тебе? Бери за 5 вагонов просрочки и абонемент в "Магнит" пожизненный.
16:57
Flamenco
Карло смотрит в сторону Испании
16:56