"Бавария" отправила "Дармштадт" во вторую бундеслигу

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле обыграла "Дармштадт" – 1:0. Единственный гол на счету Хуана Берната. У гостей на 86-й минуте пенальти не реализовал Хамит Алтынтоп. Это поражение лишило "Дармштадт" шансов на сохранение прописки в бундеслиге. Напомним, что "Бавария" досрочно стала чемпионом страны.

В другом поединке "Вольфсбург" в гостях одолел "Айнтрахт" (2:0). Один из голов на счету Марио Гомес. "Волки" поднялись на 14-ю строчку в таблице. Франкфуртцы идут 11-ми.

Чемпионат Германии

Бундеслига

32-й тур

"Бавария" – "Дармштадт" – 1:0 (1:0)

Гол: Бернат, 18 (1:0).

Нереализованный пенальти: Хамит Алтынтоп, 86 (вратарь).

"Бавария": Штарке, Рафинья, Боатенг, Алаба, Бернат, Рибери, Мюллер, Дуглас Коста, Киммих (Хаби Алонсо, 67), Ренату Санчеш, Левандовски.

"Дармштадт": Эссер, Камавуака (Розенталь, 80), Холланд, Банггор, Айтач Сулу, Хамит Алтынтоп, Вранчич (Сэм, 66), Хеллер, Сиригу, Гондорф, Платте (Шипплок, 59).

Предупреждения: Сиригу, 61. Рафинья, 86.

Судья: Винкманн.

6 мая. Мюнхен. Стадион "Альянц Арена".

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" – 0:2 (0:0)

Голы: Дидави, 48 (0:1). Гомес, 63 (0:2).

"Айнтрахт": Градецки, Тавата, Очипка, Чэндлер, Варела, Хектор, Фабиан, Штендера (Тарашай, 52), Гачинович, Хргота (Блум, 67), Ребич (Сеферович, 67).

"Вольфсбург": Кастелс, Юнг (Блащиковски, 84), Волльшайд, Кнохе, Гилавоги, Дидави (Юнус Малли, 80), Арнольд, Герхардт, Базур, Гомес, Нтеп Мадиба (Виейринья, 73).

Предупреждения: Гачинович, 27. Герхардт, 59. Кастелс, 77.

Судья: Грефе.

6 мая. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк Арена".