"Бавария" оштрафовала Рибери за грубые слова о "завистливых хейтерах"

"Бавария" объявила, что оштрафовала полузащитника Франка Рибери за его резкие высказывания в социальных сетях. Поведение француза клуб назвал неприемлемым – это реакция на грубый ответ Рибери критикам в Твиттере.

Напомним, что история началась с посещения игроком турецкого ресторана, где он попробовал "Золотой стейк" за 1200 евро. В социальных сетях за это Рибери стали критиковать, обвиняя в расточительстве. Футболист ответил критикам жестко:

"2019 год начинается с завистливых хейтеров, которые родились, вероятнее всего из-за порванного презерватива. Я ничего вам не должен. Я добился всего в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня".