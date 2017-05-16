"Бавария" опровергла информацию об уходе Киммиха

Руководство "Баварии" опровергло информацию о возможном уходе из клуба полузащитника Джошуа Киммиха. Ранее появилась информация о том, что 22-летний немец летом может покинуть команду. Киммих недоволен тем, что он редко выходит на поле с первых минут.

– Это чудовищная ложь, – цитирует официальный сайт баварцев председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге. – Нет никаких оснований говорить о переходе Киммиха в другой клуб, у него контракт с "Баварией" до 2020 года. Он будет играть за наш клуб в следующем сезоне.

Контракт Киммиха с "Баварией" действует до 2020 года, в текущем сезоне он провел 26 матчей (только 9 – полностью), на его счету 5 голов и 1 результативная передача.