"Бавария" одержала волевую победу над "Вердером", Мюллер забил 100-й гол в бундеслиге

В матче 19-го тура чемпионата Германии "Бавария" переиграла "Вердер" со счетом 4:2. В составе мюнхенцев дубли оформили нападающие Роберт Левандовски и полузащитник Томас Мюллер, а также свои в ворота забил защитник Никлас Зюле. Отметим, что на счету Мюллера 100 голов в бундеслиге.

У гостей отличился хавбек Жером Гондорф.

"Бавария" лидирует в Лиге, "Вердер" занимает 16-е место.

Чемпионат Германии

Бундеслига

19-й тур

Голы: Гондорф, 25 (0:1). Мюллер, 41 (1:1). Левандовски, 63 (2:1). Зюле, 75 - в свои ворота (2:2). Левандовски, 76 (3:2). Мюллер, 84 (4:2).

"Бавария": Ульрайх, Хави Мартинес (Видаль, 58), Боатенг, Бернат, Зюле, Роббен (Коман, 58), Рибери, Мюллер, Родригес, Киммих, Левандовски (Вагнер, 77).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович, Аугустинссон, Бауэр (Гебреселассие, 46), Юнузович, Баргфреде (Бельфодиль, 80), Делэйни, Эггештайн, Гондорф (Кайнц, 73), Крузе.

Предупреждения: Бауэр, 5. Баргфреде, 65.

Судья: Кампка.

21 января. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.

Турнирная таблица чемпионата Германии