"Бавария" одержала шестую победу в чемпионате, победив менхенгладбахскую "Боруссию"

В матче 8-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле выиграла у "Боруссии" из Менхенгладбаха – 2:0. По голу забили Артуро Видаль и Дуглас Коста. Для хозяев эта победа стала первой в последних трех турах. Мюнхенцы продолжают лидировать в таблице бундеслиге. "Боруссия" занимает десятую позицию.

Чемпионат Германии

Бундеслига

8-й тур

"Бавария" – "Боруссия" М – 2:0 (2:0)

Голы: Видаль, 16 (1:0). Дуглас Коста, 31 (2:0).

"Бавария": Нойер, Рафинья (Киммих, 83), Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо, Роббен (Ренату Санчеш, 80), Видаль, Тиагу Алькантара, Дуглас Коста (Мюллер, 73), Левандовски.

"Боруссия": Зоммер, Вендт (Шульц, 65), Вестергорд, Корб, Эльведи, Джонсон, Штробль, Крамер, Хофманн (Янчке, 46), Штиндль, Хан (Херрманн, 79).

Предупреждение: Крамер, 71.

Судья: Дрес.

22 октября. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.