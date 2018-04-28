"Бавария" одержала пятую разгромную победу подряд

"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче 32-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы досрочно стали чемпионами бундеслиги и выпустили на игру резервный состав. После поражения от "Лейпцига" (1:2) "Бавария" выиграла уже пять матчей чемпионата подряд с разгромным счетом.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

32-й тур

"Бавария" - "Айнтрахт" - 4:1 (1:0)

Голы: Дорш, 43 (1:0). Вагнер, 76 (2:0). Алле, 78 (2:1). Рафинья, 87 (3:1). Зюле, 90 (4:1).

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Бернат, Маи, Руди, Толиссо, Дорш, Киммих (Рафинья, 46), Шабани (Тиагу Алькантара, 56), Вагнер, Эвина (Зюле, 66).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам (Русс, 46), Да Коста, Виллемс, Фалетт, Фабиан, Маскарель, Гачинович (Чавар, 59), Хргота (Алле, 65), Йович, Вольф.

Судья: ДИНГЕРТ (Германия).

28 апреля. Мюнхен. Стадион "Allianz-Arena".