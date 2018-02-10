"Бавария" одержала девятую победу подряд, обыграв "Шальке"

Томас МЮЛЛЕР после гола в ворота "Шальке". Фото Guenter SCHIFFMANN, AFP

"Бавария" дома обыграла "Шальке" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев поля голами отметились Роберт Левандовски и Томас Мюллер. У проигравших единственный мяч на счету Франко Ди Санто.

Для мюнхенцев эта победа стала девятой подряд в национальном первенстве. Гельзенкирхенцы, в свою очередь, потерпели третье поражение в пяти последних играх.

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22-й тур

"Бавария" - "Шальке" - 2:1 (2:1)

Голы: Левандовски, 6 (1:0). Ди Санто, 29 (1:1). Мюллер, 36 (2:1).

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 71), Алаба, Роббен, Рибери (Коман, 77), Видаль, Мюллер, Родригес (Хави Мартинес, 81), Киммих, Левандовски.

"Шальке": Ферманн, Налду, Керер, Калиджури, Стамбули, Майер (Очипка, 59), Горецка, Шепф, Ди Санто (Коноплянка, 77), Бургшталлер (Арит, 65), Эмболо.

Предупреждения: Майер, 18. Родригес, 42. Бургшталлер, 50. Видаль, 59.

Судья: Штилер.

10 февраля. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.