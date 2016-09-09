"Бавария" обыграла "Шальке" перед игрой с "Ростовом"

В матче 2-го тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях переиграла "Шальке" – 2:0. Счет в игре на 81-й минуте открыл нападающий Роберт Левандовски, а точку в матче на 92-й минуте поставил точным ударом полузащитник Джошуа Киммих. Отметим, что в составе хозяев поля дебютировал арендованный у "Севильи" полузащитник Евгений Коноплянка. Украинец появился на поле с первых минут и был заменен на 55-й.

Напомним, что клуб из Гельзенкирхена является соперником "Краснодара" по группе в Лиге Европы, а мюнхенцы находится в одном квартете Лиги чемпионов с "Ростовом". Матч между "Баварией" и ростовчанами состоится 13 сентября в Мюнхене.

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2-й тур

"Шальке" - "Бавария" - 0:2 (0:0)

Голы: Левандовски, 81 (0:1). Киммих, 90+2 (0:2).

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Налду, Рахман Баба, Стамбули (Колашинац, 86), Горецка, Бенталеб, Шупо-Мотинг, Хюнтелар (Майер, 67), Коноплянка (Эмболо, 55).

"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Хави Мартинес, Алаба, Хаби Алонсо (Видаль, 61), Ренату Санчеш (Киммих, 71), Тиагу Алькантара, Мюллер, Левандовски, Рибери (Дуглас Коста, 61).

Предупреждения: Хуммельс, 17. Хеведес, 38. Ренату Санчеш, 69. Видаль, 71. Тиагу Алькантара, 90+1. Рахман Баба, 90+1.

Судья: Грефе.

9 сентября. Гельзенкирхен. Стадион "Veltins-Arena (Arena AufSchalke)".

Трансляция матча "Шальке" - "Бавария"