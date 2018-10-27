"Бавария" обыграла "Майнц", "Боруссия" упустила победу над "Гертой"

Завершились четыре матча девятого тура чемпионата Германии.

"Бавария" на выезде обыграла "Майнц" - 2:1. В составе победителей отличились Леон Горецка и Тиагу Алькантара. Команда набрала 19 очков и на данный момент поднялась на второе место в бундеслиге.

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Гертой" (2:2). Дубль у хозяев сделал Джейдон Санчо, у гостей - Саломон Калу. С 21 очком команда продолжает лидировать в чемпионате.

Чемпионат Германии

Бундеслига

9-й тур

"Боруссия Д" - "Герта" - 2:2 (1:1)

Голы: Санчо, 27 (1:0). Калу, 41 (1:1). Санчо, 61 (2:1). Калу, 90+1 - с пенальти (2:2).

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Емер Топрак, 90+2), Рафаэл Геррейру (Брун Ларсен, 80), Диалло, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс, Гетце, Дахуд, Санчо (Пулишич, 72).

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Шельбред (Дарида, 46), Лустенбергер, Лазаро, Дуда (Дилросюн, 72), Майер, Ибишевич (Зельке, 57), Калу.

Предупреждения: Хакими, 9. Ибишевич, 23. Лазаро, 47. Лустенбергер, 56. Загаду, 90.

Судья: Штегеманн.

27 октября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

"Ганновер" - "Аугсбург" - 1:2 (0:1)

Голы: Хедира, 8 (0:1). Финнбогасон, 63 - с пенальти (0:2). Бебу, 72 (1:2).

"Ганновер": Эссер, Альборнос, Элез (Вейдандт, 65), Виммер, Антон, Швеглер (Муслия, 46), Харагути, Уоллас, Фюллкруг, Вуд, Бебу.

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер, Ку Джа Чхоль (Йенсен, 68), Шмид, Хедира, Хан, Финнбогасон (Дансо, 75), Рихтер (Грегорич, 46).

Предупреждения: Рихтер, 21. Харагути, 62. Муслия, 74. Байер, 76. Дансо, 81.

Судья: Кампка.

27 октября. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

"Майнц" - "Бавария" - 1:2 (0:1)

Голы: Горецка, 39 (0:1). Боэтиус, 48 (1:1). Тиагу Алькантара, 62 (1:2).

"Майнц": Фл.Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Максим, 84), Озтунали, Гбамен, Кунде (Уджа, 68), Боэтиус, Матета (Куайсон, 69).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес, Т.Мюллер (Рафинья, 84), Тиагу Алькантара, Гнабри (Рибери, 57), Горецка (Ренату Санчеш, 55), Левандовски.

Предупреждения: Кариколь, 43. Озтунали, 61. Хави Мартинес, 86. Уджа, 88.

Судья: Осмерс.

27 октября. Майнц. Стадион "Opel Arena".

"Фортуна" - "Вольфсбург" - 0:3 (0:1)

Голы: Вегхорст, 41 - с пенальти (0:1). Брекало, 73 (0:2). Гинчек, 80 (0:3).

"Фортуна": Ренсинг, Гиссельманн, Каан Айхан, Циммер, Бормут, Боджек (Дукш, 66), Моралес (Усами, 78), Циммерманн, Хеннингс, Раман, Лукебакио (Баркок, 78).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон (Иттер, 87), Тиссеран, Герхардт, Виллиам, Арнольд (Юнус Малли, 84), Штеффен (Реджбецай, 84), Брекало, Гинчек, Вегхорст.

Предупреждения: Виллиам, 6. Моралес, 8. Арнольд, 14. Хеннингс, 40. Гиссельманн, 54. Вегхорст, 58. Брукс, 61. Гинчек, 62. Штеффен, 69.

Судья: Шлагер.

27 октября. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".

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