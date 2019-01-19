"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" и сократила отставание от "Боруссии" до трех очков

"Бавария" на выезде выиграла у "Хоффенхайма" в матче 18-го тура чемпионата Германии, первом в 2019 году после зимней паузы – 3:1.

В составе победителей дублем отличился Леон Горецка, еще один гол на счету у Роберта Левандовски. У хозяев поля отличился Нико Шульц.

"Бавария" набрала 39 очков и сократила отставание от лидирующей дортмундской "Боруссии" (играет в субботу в гостях с "Лейпцигом") до трех очков. Мюнхенцы располагаются на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Германии, "Хоффенхайм" продлил свою безвыигрышную серию до 7 матчей и остается на 7-м месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

18-й тур

"Хоффенхайм" – "Бавария" – 1:3 (0:2)

Голы: Горецка, 34 (0:1). Горецка, 45+1 (0:2). Шульц, 59 (1:2). Левандовски, 87 (1:3).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт (Гайгер, 56), Кадержабек, Шульц, Хюбнер, Пош, Биттенкурт, Демирбай (Гриллич, 56), Крамарич, Бельфодиль, Жоэлинтон (Солои, 79).

"Бавария": Нойер, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Боатенг, 90), Мюллер, Тиагу Алькантара (Хамес Родригес, 78), Коман (Гнабри, 73), Горецка, Левандовски.

Предупреждения: Фогт, 26. Гриллич, 57. Пош, 64. Киммих, 68. Хави Мартинес, 84.

Судья: Вельц.

18 января. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена".

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